Windows 10 在工作列（Taskbar Space）中預設了一個「搜尋 Windows」圖示，如果想要透過搜尋的方式啟動任何程式，或者找尋某些檔案及文件，只要按一下這個圖示，就會出現可輸入關鍵字的搜尋框。除此之外，也可以將這個「搜尋圖示」直接換成「搜尋欄位」，如此只要直接輸入關鍵字就可以開始尋找程式或檔案。





1. Windows 10 工作列中預設的「搜尋 Windows」圖示，只要加以點擊就會出現搜尋欄位，輸入關鍵字在上方區域就會顯示搜尋結果。





2. 如果想要將「搜尋 Windows」圖示換成先前 Windows 10 預覽版預設的搜尋欄位，則在工作列中的空白處按一下滑鼠右鍵，並點擊選單中的【搜尋】→【顯示搜尋欄位（B）】。





3. 此時，Windows 10 的工具列中就會出現先前測試階段時預覽版所提供的搜尋欄位。在工作列的搜尋欄位內直接輸入關鍵字，上方區域的「最佳比對」就會顯示比對後的搜尋結果。倘若想要恢復原先的「搜尋 Windows」，則再次到工作列中的空白處按一下滑鼠右鍵，並點擊快速選單中的【搜尋】→【顯示搜尋圖示】就行了。





4. 除了選擇使用搜尋圖示或搜尋欄位之外，也可以將這項功能整個隱藏起來。在工作列中的任何空白處按一下滑鼠右鍵，等快速選單出現之後，依序點擊【搜尋】→【已隱藏】選項。





5. 回到 Windows 10 的桌面上，就會發現「搜尋 Windows」圖示或搜尋欄位全都不見了。