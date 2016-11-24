分割畫面更聰明了！在 Windows 10 的分割畫面中，讓你更方便的排列視窗，簡單就能將桌面利用的更有效率。
1. 將視窗佔滿分割桌面的一半時，在剩餘區域中就會顯示目前開啟的所有視窗，點擊想放置在剩餘空白區域的視窗即可。
※ 將桌面分割為 4 視窗時，填滿左或右的 2 個以上區域，也會啟動此功能。
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