很多時候我們會開啟多個檔案總管來使用，但是一開多的話，就會顯得亂糟糟，十分不美觀，因此不妨將檔案總管改造成類似 Google 瀏覽器的使用體驗，讓你工作時更加順手。



※ 下載網址：http://ejie.me/download（點擊自動下載檔案）



1. Clover 安裝完成後，果然 Google Chrome 的分頁搬到了檔案總管上，實在是個不錯的體驗。Clover 也支援書籤的功能，也就是可以將分頁放入書籤內，讓你可以快速的開啟常用的文件資料，想要將分頁放書籤上，只要在分頁上按下滑鼠右鍵，選擇【把此頁加入書籤】或是【將所有分頁加入書籤⋯】即可。



※ 除了滑鼠操作外，也可使用［Ctrl］ +［T］ 來開新的分頁、［Ctrl］+［W］關閉目前的分頁、［Ctrl］+［Tab］切換分頁。



2. 在跳出的對話盒上輸入書籤的名稱，並選擇放入書籤的資料夾並按下〔完成〕即可。



3. 馬上可以看到書籤列上出現一個剛剛加入的分頁書籤，只要滑鼠點選此書籤即可看到剛剛加入的名稱。



4. 分頁放入書籤是以階層選單方式顯示，直接點的話，將某個資料夾拖曳到書籤列上會更方便。



5. 除了長得跟 Chrome 很像的分頁外，也有 Chrome「固定分頁」功能，你可以將每次都會用到的資料夾固定到分頁上，以後一打開檔案總管視窗即可同時開啟固定分頁資料夾。



※ 假如真的不習慣檔案總管的分頁操作，沒關係，只要進入「控制台」內的「解除安裝程式」並移除「Clover 3.0」，即可移除檔案總管分頁的功能。