「MiniBin」是一款很簡單相似資源回收筒的免費軟體，它的功能就是在 Windows 桌面的右下方通知區域上，增加一個「資源回收筒」圖示，如此一來我們可以方便的查看有沒有囤積垃圾，也可以直接雙擊圖示進行清除。





※ 下載網址：http://now.cur.lv/minibin





1. 將「minibin.zip 」下載回來並解壓縮以後， 用滑鼠左鍵雙擊「MiniBin-6.6.0.0-Setup.exe」安裝。安裝完 MiniBin 時在右下角通知區域會顯示一個很迷你的垃圾筒圖示，十分簡單易懂。





2. 當我們將檔案刪除至資源回收筒時，這個垃圾筒圖示也會隨著回收筒的垃圾量逐漸變滿，讓我們一眼就看出裡面有垃圾檔案未清理，當滑鼠移至垃圾筒圖示時也會顯示目前裡面的檔案佔了多少容量。





3. 如果要清空垃圾筒，只要在上面按一下滑鼠右鍵，跳出選單以後再點擊【Empty】即可。





4. 在選單上你可直接點擊選項來調整設定，包括點擊圖示時的動作、系統的整合與更換圖示。





5. 在原本下載回來的「minibin.zip」壓縮檔中，還有一個「minibin-themes.zip」壓縮檔，將裡頭的資料夾解壓縮出來以後，可以利用上一步驟的選單，點擊【Configure】→【Change Icons】然後選擇想要更改的圖示來更換為資料夾中的圖片喔！





