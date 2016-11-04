當我們在操作一些軟體時，會發現有部份軟體的視窗是無法最大化或自由調整視窗大小，有些軟體若無法調整大小可能就會造成我們在操作上的不便利，我們可以透過「ResizeEnable」這套小工具讓所有的 Windows 視窗都能自由調整大小，讓我們更善用螢幕的每個角落。



※ 下載網址：http://resizeenable.it.uptodown.com/download（進入網頁自動下載檔案）



1. 有的軟體會鎖定更改視窗大小的功能，讓你無法輕易的更改他的尺寸，不過像小編這種喜歡將桌面空間利用到極致的個性，不能任意拉動視窗改變大小就會很綁手綁腳。



2. 將壓縮檔解壓縮到電腦中任一資料夾以後，執行「ResizeEnable Runner.exe」。在右下角系統列會顯示 ResizeEnable 的圖示，這時就可以自由調整所有 Windows 視窗。



3. 原先固定死死的視窗畫面，當我們將滑鼠游標移動到邊緣時，就會變成表示「可調整」的上下箭頭的圖示囉，此時就可以按住視窗的邊框，以拉動來調整大小。





