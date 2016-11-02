如果嫌 Windows 10 的登入畫面太過制式化，想要換個顏色或是變更成自己喜歡的背景相片，也並非難事，只要找到修改工具就可以輕易做到，以下所要介紹的「W10 Logon BG Changer」，就是一個好用的登入畫面修改軟體，而且它不必經過安裝程序，直接執行檔案即可使用。





※ 下載網址：http://tinyurl.com/okd7avw（點擊自動下載檔案）





1. 將下載回來的「Win10BGChanger1.2.0.0.zip」解壓縮，然後切換到「GUI」子資料夾內，就可以找到一個「W10 Logon BG Changer.exe」執行檔，用滑鼠右鍵點擊它，並點擊快速選單中的【以系統管理員身分執行】。





2. 接著會出現 W10 Logon BG Changer 主畫面，按一下右上角的「選擇路徑」圖示選要更換的登入背景圖片。





3. 跳出「Select an Image」選擇視窗後，切換到想要更換圖片的所在資料夾，並選擇該張圖片，然後在〔開啟〕按鈕上按一下滑鼠左鍵。





4. 「Select an Image」設定視窗消失後，程式畫面左半部就會可以預覽修改後的模樣，如果想要預覽完整的修改後畫面，按一下上方的〔Edit Background〕，右半部的設定畫面就會全部收攏起來，再按一次就會再次展開佔滿畫面的右半側。





5. 決定好要置換的背景圖片後，在右下方的〔APPLY CHANGES〕按鈕上按一下滑鼠左鍵。





6. 此時會跳出一個「Success」訊息對話盒，內容主要是告知登入背景已經更換成剛剛選擇的圖片，按一下〔OK〕按鈕關閉此對話盒，然後再按一下主畫面右上角的〔X〕，離開 W10 Logon BG Changer。





7. 回到 Windows 10 的桌面，點擊開始功能表上方的帳戶圖示，接著點擊選單中的【登出】。





8. 登出之後，會先出現鎖定畫面，在該畫面上的任何一處按一下滑鼠左鍵，就會轉入登入畫面，此時可以發現背景已經變更成剛剛選擇的圖片了。





9. 如果想要恢復成原先的登入畫面， 只要以系統管理員身分執行「W10 Logon BG Changer」，然後按一下右下方的〔RESTORE DEFAULTS〕，緊接著按下「Are you sure?」詢問對話盒的〔YES〕按鈕並關閉此設定程式即可。下次登出時，就可以恢復預設的登入畫面。





