原本在 Windows 8 中一度消失的透明界面特效在 Windows 10 中又出現囉（雖然不是很明顯），如果你不喜歡這種風格的話，小編在這裡要教你如何關閉這種特效，如果你的電腦等級不是很高的話，關閉特效也許可以讓你的電腦跑起來更順暢喔！



1. 原本預設的界面可以看到後面的視窗，不過因為配色變成深色系，所以並沒有像 Windows 7 一樣的毛玻璃透明感，反而看起來怪怪的。





2. 在桌面點擊一下滑鼠右鍵，此時會跳出選單，再點擊其中的【個人化】。





3. 跳出個人化視窗以後，在左窗格中點擊【色彩】，再到右窗格中點擊「將開始功能表、工作列及重要訊息中心變成透明」來關閉。





4. 由於 Windows 10 預設開啟透明界面，因此關閉「將開始功能表、工作列及重要訊息中心變成透明」，就會將界面變不透明囉！





5. 改成不透明色的話，雖然界面看起來是整片的，不過不會有開始功能表是透明而視窗是不透明的尷尬情形，比較有整體性，也比較不耗顯卡資源喔！





