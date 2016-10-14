雖然 OneDrive 不錯用，但是小編覺得穩定性還是比不上老牌的 Dropbox，因為 OneDrive 有時會突然發生無法同步的情形，這時如何解決呢？接下來教你幾個小撇步來解決無法同步的窘境！





1. 有時候無法同步只是因為 OneDrive 的程式當掉，用滑鼠右鍵點擊桌面右下角的［雲朵］圖示 ，在跳出右鍵選單以後，點擊【結束】。之後再按一下［開始程式集］+［R］開啟「執行」對話盒並輸入「%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe」重新啟動 OneDrive。



2. 如果你的電腦中安裝了 Office 2013 的話，有時候會發現 Office 文件時常無法同步，這是因為 Office 會開啟協作功能導致文件無法正常同步，因此我們要將此功能關閉，一樣在通知區域的 OneDrive 右鍵選單上點擊【設定】。



3. 請取消勾選「使用 Office 來同步處理 Office 檔案」，避免 Office 在編輯文件檔案時干擾到 OneDrive，使得同步無法成功。



4. 如果你無法同步的狀況不是因為 Office 文件造成的， 我們就得讓 OneDrive 重新掃描哪些檔案尚未同步囉。按下［開始程式集］+［R］叫出「執行」對話盒以後，輸入「%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe\reset」然後再點擊一下〔確定〕。



5. 接著你就會在通知區域看到雲朵圖示已經消失囉！稍等一段時間讓它重新開啟。



6. 如果遲遲等不到 OneDrive 圖示再度出現的話，可以自行在「執行」對話盒中輸入「%localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe」，然後按一下〔確定〕重啟 OneDrive。



7. 馬上可以看到在通知區域上重新出現了雲朵圖示，也重新掃描檔案變更以修復未上傳的檔案。