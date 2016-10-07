相信很多讀者每天都得跟許多 Office 文件為伍（像小編就是啊！），不過 Office 又是個需要花大錢的套裝軟體，如果你暫時只需要閱讀文件的話，不妨先安裝微軟提供的閱讀軟體，就可以開啟 Word、Excel 等文件，且萬一需要編輯功能的話，也可以透過 Office 365 的方案來按月繳費使用喔。


1. 開啟 Windows 市集，然後在搜尋欄位中輸入「Office」或相關字詞時，就會浮現出 Office 相關軟體名稱，你可以選擇只安裝特定的 app，不用每個都安裝。

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2. 小編示範最常使用到的 Word Mobile，按一下〔免費〕即可開始安裝。

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3. 安裝完成以後，在開始功能表上點擊【Word Mobile】即可開啟。

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4. 第一次開啟時會要求你登入 Microsoft 帳戶，不然就無法編輯文件，不過即使登入之後也要訂閱 Office 365 授權才能編輯，因此小編覺得如果只是要用來瀏覽 Office 文件不做編輯用途的話，可以略過登入步驟。

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5. 按下〔開始使用 Word (唯讀)〕以後，就可以開始使用 Word 囉！

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