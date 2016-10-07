相信很多讀者每天都得跟許多 Office 文件為伍（像小編就是啊！），不過 Office 又是個需要花大錢的套裝軟體，如果你暫時只需要閱讀文件的話，不妨先安裝微軟提供的閱讀軟體，就可以開啟 Word、Excel 等文件，且萬一需要編輯功能的話，也可以透過 Office 365 的方案來按月繳費使用喔。



1. 開啟 Windows 市集，然後在搜尋欄位中輸入「Office」或相關字詞時，就會浮現出 Office 相關軟體名稱，你可以選擇只安裝特定的 app，不用每個都安裝。



2. 小編示範最常使用到的 Word Mobile，按一下〔免費〕即可開始安裝。



3. 安裝完成以後，在開始功能表上點擊【Word Mobile】即可開啟。



4. 第一次開啟時會要求你登入 Microsoft 帳戶，不然就無法編輯文件，不過即使登入之後也要訂閱 Office 365 授權才能編輯，因此小編覺得如果只是要用來瀏覽 Office 文件不做編輯用途的話，可以略過登入步驟。



5. 按下〔開始使用 Word (唯讀)〕以後，就可以開始使用 Word 囉！