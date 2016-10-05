每次 Windows 作業系統更新，除了功能的增強增多之外，其實一些大家熟悉的功能也可能整個翻新或淘汰，一些用慣了的東西不見了，對使用者所造成的衝擊之大可想而知，注音輸入法就是其中一例。微軟注音已經經過好幾次的修改，如果還是最喜歡舊版的操作模式，那該如何在 Windows 10 裡面安裝呢？





下載網址：http://tinyurl.com/q9433q2





1. 從以上所列的下載網址取得已經打包好的舊版注音輸入法檔案，然後解壓縮（可能會出現亂碼，但還是可以辨別），根據自己作業系統版本，選擇 64 或 32 位元的檔案，將其中的「phon.tbl」、「phoncode.tbl」、「phonptr.tbl」、「phonXP.ime」、「uniime.dll」等五個檔案，複製到「C:\Windows\System32」資料夾內。





2. 將相關檔案成功複製至「C:\Windows\System32」資料夾之後，回到剛剛解壓縮的資料夾，雙按其中的「舊注音.reg」註冊檔案。隨即跳出「使用者帳戶控制」警告對話盒，直接按下〔是〕按鈕，然後出現「登錄編輯程式」的警告對話盒，也是按下〔是〕按鈕，最後會告知已經成功登錄，再按下〔是〕按鈕關閉對話盒。





3. 回到 Windows 10 的桌面，點擊左下角的［視窗］圖示 ，開啟選單後點擊【設定】選項。開啟「設定」視窗後，按一下〔時間與語言 – 語音、地區、日期〕。





4. 進入「時間與語言」設定畫面後，在左邊窗格內點擊【地區與語言】選項，右方窗格內就會出現相對應的設定畫面，點擊「相關設定」下方的「其他日期、時間及區域設定」。





5. 這時候出現一般人非常熟悉的「控制台」設定視窗，點擊「語言」分類下的「變更輸入法」。





6. 切換至「變更您的語言喜好設定」畫面後，下方就會顯示目前已經安裝的輸入法。舊版的注音輸入法並沒有出現其中，可見還必須透過新增的方式來添加，所以接著點擊右側的「選項」。





7. 接下來切換到「語言選項」設定視窗，在「輸入法」分類下方的「新增輸入法」設定連結上按一下滑鼠左鍵。





8. 「輸入法」視窗出現後，透過「新增輸入法」右側的拉桿將畫面往下移，先點擊反白「IME - 舊版注音，只適用於桌面」選項，再按一下〔新增〕按鈕。







9. 按下〔新增〕按鈕後，「輸入法」視窗也會馬上關閉，回到「語言選項」視窗，在「輸入法」分類之下，就會出現新增的「舊版注音」。確定新增成功之後，按一下右下方的〔儲存〕。最後，再關閉「語言」設定視窗，就完成所有的設定了。





10. 回到 Windows 10 桌面，按一下右下方通知區域內的［ㄅ］的中文輸入法圖示，就可以找到「繁體 – 中文（繁體，台灣）舊版注音」選項。也可以透過［Ctrl］+［shift］熱鍵來加以切換。





11. 按一下［視窗］圖示並點擊【所有應用程式】選項，在【Windows 附屬應用程式】選單內找到【記事本】選項，將其點擊加以啟動，然後啟用舊版注音輸入法，試著輸入幾個字，哇喔！熟悉的綠字灰底選字浮動清單終於又回來了。



※ 經小編測試發現，在某些應用程式中以舊版注音法進行輸入，可能出現無法使用的狀況。