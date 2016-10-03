有時候需要得知在安裝某些軟體後，哪些檔案受更動了，或是因為安全理由需要得知重要檔案是不是被變更過，這些都需要監控軟體來 幫 你 清 楚 得 知 檔 案 狀 態，小 編 推 薦 「Directory Monitor」，幫助你對檔案變更狀況更了解。



下載網址：http://tinyurl.com/nu47t2a



1. 安裝完成並啟動 Directory Monitor，在新增掃描路徑前，我們先設定讓此軟體隨開機啟動，點擊功能表上的【File】→【Options】



2. 跳出「Options」對話盒後，依照你的需求來勾選選項即可，勾選完畢以後點擊一下〔Save〕存檔。



3. 接下來我們要指定所要監控的資料夾位置， 所以點擊功能表【Directories】→【Add】



4. 跳出「Add New Directory」對話盒以後，按一下「Directory:」空白欄位右側的〔⋯〕載入想監控的資料夾，並在「Events」中勾選想監控的事件（建議全部勾選），別忘了勾選「Monitor events of subdirectories」，才會監控子資料夾的變動情形，設定完成後點擊〔Save〕。



5. 過一段時間後，重新切換回 Directory Monitor 程式主視窗，就會發現任何有關於指定資料夾內的操作，都已經一五一十地顯示在下方〔Text Log〕區域內，同時在桌面上也會有提示訊息告知你現在哪些檔案正在被更動。



※ 想要停止監控的話也很簡單，只要在「Directory Monitor」視窗中的工作項目上按一下滑鼠右鍵，然後在跳出選單以後點擊【Disable】來關閉，或是【Pause】暫停即可。

