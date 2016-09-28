每個人都有各自的使用習慣與喜歡採用的應用程式，有時候開啟某些工作或檔案時，作業系統都會固定使用某幾個應用程式，如果這些程式並不是自己所想的，就必須到系統內重新指定「預設程式」。到了 Windows 10，這些設定步驟變得更為直覺而且簡單。





1. 首先開啟 Windows 10 的開始功能表並點擊【設定】選項。出現「設定」視窗以後，在〔系統 – 顯示、通知、應用程式、電源〕上按一下滑鼠左鍵。





2. 進入「系統」設定畫面後，左邊窗格內，透過拉動其右側拉桿的方式來查看更多設定選項。





3. 在左邊窗格的最下方將會看到一個「預設應用程式」選項，立即加以點擊，右邊窗格就會馬上跳出相對應的設定選項，包括「行事曆」、「電子郵件」、「地圖」、「音樂播放程式」、「相片檢視器」、「影片播放程式」、「網頁瀏覽器」等。





4. 小編以設定「網頁瀏覽器」的預設程式為例進行示範， 可以發現 Windows 10 的預設網頁瀏覽器程式是「Microsoft Edge」，直接按一下「Microsoft Edge」，就會跳出目前作業系統內已經安裝的網頁瀏覽程式選單，點擊程式名稱就完成設定了。





5. 若要將改為 IE，就點擊其中的【Internet Explorer】。程式選單消失後，「網頁瀏覽器」下方顯示的預設程式就由 Edge 變更成 IE。往後點擊任何網頁連結，就會啟動 Internet Explorer。





