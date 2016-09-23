如果電腦大多只有你一個人使用，可以乾脆關閉「帳戶快速切換」功能，強制使用者一定要登出才能切換，以免已經登入的帳號躲在記憶體裡耗效能，也不會在切換帳戶前忘了關閉工作視窗，我們就來看看怎麼開啟或關閉多帳戶快速切換的功能吧。





1. 按一下開始功能表畫面左上角，如果有多個帳號的話，可以直接點擊選單下方的帳號，快速切換使用者。





2. 按一下鍵盤上的［開始程式集］+［R］叫出「執行」對話盒以後，輸入「gpedit. msc」叫出「本機群組原則編輯器」。





3. 跳出「本機群組原則編輯器」視窗以後，在左窗格中點擊「電腦設定」→「系統管理範本」→「系統」→「登入」，然後在右側的功能區找到「隱藏快速切換使用者的進入點」，按兩下滑鼠左鍵進入。







4. 「隱藏快速切換使用者的進入點」視窗跳出後，先點選「已啟用」，表示要將帳戶快速切換隱藏起來，然後按下〔確定〕就可以了。當然，要是點選「已停用」則是會顯示快速切換功能。



※ 回到桌面之後按［開始程式集］+［R］叫出「執行」視窗後，輸入「gpupdate /force」，按下〔確定〕就可以更新本機群組原則，使剛剛的變更生效。





5. 再回到開始功能表畫面，按一下右上角試試，果然「帳戶快速切換」效果就不見了，如果要再顯示就是將「隱藏快速切換使用者的進入點」項目停用即可。