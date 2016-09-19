雖然說 Windows 系統中，有執行工作的「工作排程器」可用，但是不僅介面不平易近人又設定繁雜，說真的很難用啊！趕緊來試試「Splat」吧，將每項工作加到專案中，就可以利用組合快捷鍵來執行囉！



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1. 將 Splat 下載回來，解壓縮後直接執行其中的「Splat.exe」執行檔就可以啟動程式。主視窗出現後，必須新增 Profile 才能進一步設定所要執行的工作內容，所以依序點選功能表【File】→【Create profile】。



2. 跳出「Add profile」對話盒後，將想取的名稱輸入到空白欄位中，例如「設定檔 1」，然後按一下〔OK〕。



3. 回到程式主視窗，在左窗格的〔Profiles〕活頁標籤內就會多了一筆剛剛命名的「設定檔 1」。接著在「設定檔 1」上按一下滑鼠左鍵，將其點選呈現反白狀態。



4. 接著將滑鼠游標移動至右上方窗格的任一空白處，然後按一下滑鼠右鍵，並點擊選單內的【Insert entry】，「Entry」就是等一下要設定的自動執行工作內容。



5. 跳出「Add entry」對話盒後，按下路徑旁第一個圖示按鈕。接著會跳出「Select file…」視窗，切換至該程式所在的目錄，然後點選其執行檔並按下〔開啟〕。回到「Add entry」視窗後，還可以設定「Arguments（引數）」、「Working directory（工作目錄）」等項目，最後按下〔Save〕儲存。



※ 按下路徑旁第二個圖示按鈕，則可以指定目標資料夾。



6. 在 Splat 主視窗的窗格內就會多了一筆 Action 設定，接著設定可執行「設定檔 1」的「Hotkey（熱鍵）」組合。先在左邊窗格內點選「設定檔 1」，然後按下滑鼠右鍵，並點擊選單中的【Edit launch hotkey】選項。



7. 出現「Profile hotkey」對話盒以後，在「Modifier」區域內選擇鍵盤上的特殊功能鍵（可複選），然後在「Key」區域右側欄位內選定所要搭配的字母鍵，選定之後，下方「Desc:」右側就會顯示所選的熱鍵組合（例如：〔Ctrl〕 + ［Shift〕 + ［H〕），按一下〔Accept〕按鈕離開此設定視窗，下次就可以用熱鍵直接啟動「設定檔 1」的工作內容。



8. 依照以上步驟，繼續設定其他的 Profile。將所需的 Profile 全部設定好了之後，在左邊窗格內點選想要執行的 Profile（例如『設定檔 2』），然後按一下滑鼠右鍵，並點選選單中的【Launch profile】啟動。



9. 隨後「設定檔 2」內所指定的工作（Entry）就會自動執行，例如開啟「記事本（notepad.exe）」。其實，在桌面右下方「通知區域」內的 Splat 快速啟動圖示上按一下滑鼠右鍵，然後依序【Launch profile】→【Profile 2】也可以自動執行，若有設定 Hotkey，也能夠透過熱鍵的方式來啟動。



10. 若想要刪除用不到的 Profile 時，則先點選該項目，然後按一下滑鼠右鍵，並點選選單中的【Delete profile】，即可移除此 Profile 的全部設定。



11. 除了 Profile 的設定之外，Splat 程式本身也可以做一些進階設定，點擊切換〔Options〕活頁標籤，並按一下其中的〔Hide/show hotkey〕。然後在「Hide/show hotkey」對話盒內設定熱鍵（例如〔Ctrl〕 + ［L〕），往後按下這一組熱鍵，就可以瞬間叫出 Splat 程式主視窗，或者立即將程式視窗畫面隱藏。





